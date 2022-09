VIDEO – Mario Rui protagonista con il Portogallo: è successo nel primo tempo (Di sabato 24 settembre 2022) Continua il periodo d’oro di Mario Rui. Il terzino sinistro è tornato in Nazionale dopo circa 2 anni dall’ultima convocazione ed è subito diventato uno dei protagonisti con la maglia del Portogallo in Nations League. Schierato titolare, a sorpresa rispetto alle sensazioni della vigilia, Mario Rui ha servito un assist vincente a Bruno Fernandes per il gol dello 0-2 del primo tempo. Il terzino del Napoli è stato fondamentale per la selezione portoghese anche in fase difensiva, bloccando più volte gli inserimenti degli attaccanti della Repubblica Ceca. Con una rasoiata precisa al centro dell’area di rigore, Mario Rui ha servito Bruno Fernandes che si è liberato dei difensori e ha messo a segno il gol che ha portato il Portogallo in doppio vantaggio sulla Nazionale ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 24 settembre 2022) Continua il periodo d’oro diRui. Il terzino sinistro è tornato in Nazionale dopo circa 2 anni dall’ultima convocazione ed è subito diventato uno dei protagonisti con la maglia delin Nations League. Schierato titolare, a sorpresa rispetto alle sensazioni della vigilia,Rui ha servito un assist vincente a Bruno Fernandes per il gol dello 0-2 del. Il terzino del Napoli è stato fondamentale per la selezione portoghese anche in fase difensiva, bloccando più volte gli inserimenti degli attaccanti della Repubblica Ceca. Con una rasoiata precisa al centro dell’area di rigore,Rui ha servito Bruno Fernandes che si è liberato dei difensori e ha messo a segno il gol che ha portato ilin doppio vantaggio sulla Nazionale ...

