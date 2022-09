VIDEO Federer e Nadal piangono a dirotto per l’addio al tennis dello svizzero (Di sabato 24 settembre 2022) È stata una serata davvero triste quella di ieri per tutti gli appassionati di sport. All’interno della splendida cornice della O2 Arena di Londra Roger Federer ha disputato la sua ultima partita in carriera. Lo svizzero ha giocato nel primo doppio valevole per la Laver Cup 2022 in coppia con l’eterno rivale/amico Rafael Nadal, perdendo per 4-6 7-5 11-9 contro gli americani Frances Tiafoe/Jack Sock. Al termine del match c’è stato ovviamente spazio per celebrare al meglio la leggenda svizzera e l’ultima immagine dei “Fedal” accanto al campo è davvero da brividi: Federer e Nadal sono seduti e non riescono a trattenere le lacrime durante il concerto finale di Ellie Goulding. Roger Federer dice addio al tennis. Perde in doppio di Laver Cup con Nadal ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) È stata una serata davvero triste quella di ieri per tutti gli appassionati di sport. All’interno della splendida cornice della O2 Arena di Londra Rogerha disputato la sua ultima partita in carriera. Loha giocato nel primo doppio valevole per la Laver Cup 2022 in coppia con l’eterno rivale/amico Rafael, perdendo per 4-6 7-5 11-9 contro gli americani Frances Tiafoe/Jack Sock. Al termine del match c’è stato ovviamente spazio per celebrare al meglio la leggenda svizzera e l’ultima immagine dei “Fedal” accanto al campo è davvero da brividi:sono seduti e non riescono a trattenere le lacrime durante il concerto finale di Ellie Goulding. Rogerdice addio al. Perde in doppio di Laver Cup con...

