“Viaggio al cuore dell’arte” la mostra personale di Maria Zanetti | Rubiera

Maria Zanetti Satellite ceramica Raku Diametro cm 30Il Complesso monumentale de L'Ospitale di Rubiera ospita dal 1 al 30 Ottobre la mostra che ripercorre le tappe salienti di Maria Zanetti Rubiera – S'intitola "Viaggio al cuore dell'arte" la mostra personale di Maria Zanetti, promossa dal Comune di Rubiera, dal 1 al 30 ottobre 2022, presso il Complesso monumentale de L'Ospitale (Via Fontana, 2 – Rubiera, RE). Curata da Sandro Parmiggiani, l'esposizione ripercorre le tappe salienti di una carriera sessantennale, caratterizzata da una ricerca incessante, dalla sperimentazione di varie tecniche e materiali, dal desiderio ...

