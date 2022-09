Verso il voto, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia infrangono il silenzio elettorale (Di sabato 24 settembre 2022) Gli esponenti dei partiti non avrebbero dovuto rilasciare dichiarazione fino alla chiusura dei seggi. Domani alle urne solo dalle 7 alle 23, ecco dove voteranno Mattarella, Draghi e i leader politici Leggi su lastampa (Di sabato 24 settembre 2022) Gli esponenti dei partiti non avrebbero dovuto rilasciare dichiarazione fino alla chiusura dei seggi. Domani alle urne solo dalle 7 alle 23, ecco dove voteranno Mattarella, Draghi e i leader politici

