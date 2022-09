Venezia, un uomo ha ucciso a coltellate la moglie di fronte al figlio di 4 anni: lei aveva già denunciato le violenze (Di sabato 24 settembre 2022) Un uomo di 35 anni ha ucciso la moglie di 41, davanti al figlio di 4 anni. E' successo a Spinea, in provincia di Venezia. La vittima è Lilia Patranel di 41 anni, collaboratrice domestica, con doppio ... Leggi su globalist (Di sabato 24 settembre 2022) Undi 35haladi 41, davanti aldi 4. E' successo a Spinea, in provincia di. La vittima è Lilia Patranel di 41, collaboratrice domestica, con doppio ...

eccapecca : Lilia, 41 anni. Violenze, abusi, indignatevi sempre. #femminicidio Venezia, un uomo ha ucciso a coltellate la mogl…