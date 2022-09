“Ve la ricordate?”. UeD, Lavinia arriva sul trono ma non è proprio un volto nuovo. L’hanno riconosciuta (Di sabato 24 settembre 2022) A una settimana dall’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne si parla delle due troniste del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Si tratta di Federica Aversano e Lavinia Mauro. La prima è abbastanza nota al pubblico del programma: infatti è stata la corteggiatrice di Matteo Ranieri, ma è stata scaricata poco prima della scelta. Mamma del piccolo Luciano Giuseppe, Federica mette subito in chiaro cosa cerca: “Non ho intenzione di trovare un padre per mio figlio, ma un uomo che non scappi al terzo caffè e che si occupi di me, una cosa che ormai non accade da tempo”. Federica Aversano è uscita subito con il corteggiatore Francesco, ma ha deciso di “eliminarlo”. A Federica Aversano non è andato giù il modo di fare di Francesco in esterna: “Ho scelto lui perché l’ho visto spavaldo con connotazione positiva. Sono andata lì senza metterlo a suo agio. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 settembre 2022) A una settimana dall’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne si parla delle due troniste del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Si tratta di Federica Aversano eMauro. La prima è abbastanza nota al pubblico del programma: infatti è stata la corteggiatrice di Matteo Ranieri, ma è stata scaricata poco prima della scelta. Mamma del piccolo Luciano Giuseppe, Federica mette subito in chiaro cosa cerca: “Non ho intenzione di trovare un padre per mio figlio, ma un uomo che non scappi al terzo caffè e che si occupi di me, una cosa che ormai non accade da tempo”. Federica Aversano è uscita subito con il corteggiatore Francesco, ma ha deciso di “eliminarlo”. A Federica Aversano non è andato giù il modo di fare di Francesco in esterna: “Ho scelto lui perché l’ho visto spavaldo con connotazione positiva. Sono andata lì senza metterlo a suo agio. ...

