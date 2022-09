Vaccini, quarta dose offerta a tutti gli over 12 (Di sabato 24 settembre 2022) Omicron 5. La circolare del ministero: i «bivalenti» potranno essere somministrati a coloro che ne faranno richiesta. Per partire si attende il via libera della Regione. Arrivate 40mila dosi del preparato aggiornato alla nuova variante. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 24 settembre 2022) Omicron 5. La circolare del ministero: i «bivalenti» potranno essere somministrati a coloro che ne faranno richiesta. Per partire si attende il via libera della Regione. Arrivate 40mila dosi del preparato aggiornato alla nuova variante.

MediasetTgcom24 : Covid, Gimbe: la curva si inverte, +11% di casi in sette giorni | 'Quarta dose urgente per 14 milioni italiani'… - LaVeritaWeb : I preparati somministrati ora sono già superati, mentre quelli in arrivo sono stati testati solo su 2.200 soggetti… - Tiziana33331834 : Io ora dico BASTA..??????Quotidiano Sanità: Covid. Sì a quarta dose con vaccini bivalenti per tutti gli over 12 e ok a… - ge_group : RT @Giordano218: Covid. Sì a quarta dose con vaccini bivalenti per tutti gli over 12 e ok a quinta dose per i fragili È quanto prevede la… - Artemisyola : RT @Teresat73540673: Covid. CIRCOLARE DEL.MINISTERO DELLA SALUTE: Sì a quarta dose con vaccini bivalenti per tutti gli over 12 e ok a qui… -