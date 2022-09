Vaccini anti Covid scaduti in Svizzera: oltre 10 milioni saranno distrutti (Di sabato 24 settembre 2022) La Svizzera distruggerà 10 milioni e 300 mila dosi di vaccino anti - Covid Moderna scadute mercoledì scorso. Lo ha annunciato il Ministero della Salute svizzero, precisando di non avere altra scelta. ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 24 settembre 2022) Ladistruggerà 10e 300 mila dosi di vaccinoModerna scadute mercoledì scorso. Lo ha annunciato il Ministero della Salute svizzero, precisando di non avere altra scelta. ...

Euro_comunica : Vaccino anti-Covid, arriva il test che ti dice quando farlo - Jack53152579 : Avete notato ke la stragrande maggioranza dei gruppi telegram ke vi hanno parlato x mesi dei vaccini,della dittatur… - G23Mld : @Pinzie @EmeiMarkus @barbarab1974 @ZombieBuster5 @Ussignur_ @PicoPhD @LaStampa 'Non tutti beneficiano allo stesso m… - qui_finanza : Vaccini bivalenti anti-Covid, da quando saranno disponibili - Vera87072826 : molecola (l'mRNA) che non è in grado di innescare alcuna risposta immunitaria anti-SARS-CoV-2 a meno che non sia tr… -