Usa, imprenditore afroamericano fa causa a McDonald’s: «È razzista» (Di sabato 24 settembre 2022) Roma, 24 set – Nessuno è al riparo dal politicamente corretto, nemmeno un’azienda simbolo della globalizzazione come McDonald’s. La catena di fast food è stata accusata di razzismo e portata in tribunale per una causa da 10 miliardi di dollari. Le accuse di razzismo Ad accusare McDonald’s è Byron Allen, imprenditore afroamericano e magnate dei media. L’oggetto del contendere è il budget annuale che il colosso americano investe nella pubblicità, senza tenere adeguatamente conto – secondo Allen – dei media afroamericani. McDonald’s avrebbe speso nel 2019 ben 1,6 miliardi in spot televisivi nei soli Stati Uniti. Stando sempre ad Allen, di questi 1,6 miliardi solo lo 0,31% sarebbe andato a canali controllati da afroamericani. In particolare, McDonald’s si sarebbe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 settembre 2022) Roma, 24 set – Nessuno è al riparo dal politicamente corretto, nemmeno un’azienda simbolo della globalizzazione come. La catena di fast food è stata accusata di razzismo e portata in tribunale per unada 10 miliardi di dollari. Le accuse di razzismo Ad accusareè Byron Allen,e magnate dei media. L’oggetto del contendere è il budget annuale che il colosso americano investe nella pubblicità, senza tenere adeguatamente conto – secondo Allen – dei media afroamericani.avrebbe speso nel 2019 ben 1,6 miliardi in spot televisivi nei soli Stati Uniti. Stando sempre ad Allen, di questi 1,6 miliardi solo lo 0,31% sarebbe andato a canali controllati da afroamericani. In particolare,si sarebbe ...

