Uragano Fiona in Canada | mezzo milione di case senza elettricità - Esteri - quotidiano net

RaiNews : L'uragano Fiona è arrivato in Canada e sta facendo molti danni in Nuova Scozi. Alluvioni, alberi caduti, linee elet… - RSInews : L'uragano Fiona colpisce il Canada - Mezzo milione di case sono rimaste senza corrente - La potenza distruttiva del… - caritatenerife : RT @MMmarco0: L'impatto dell'uragano Fiona sul Canada orientale è devastante. - AminelliVr : RT @MMmarco0: L'impatto dell'uragano Fiona sul Canada orientale è devastante. - Andreacritico : RT @MMmarco0: L'impatto dell'uragano Fiona sul Canada orientale è devastante. -

Il ciclone nei giorni scorsi ha colpito anche la Repubblica Dominicana, Puerto Rico e le Bahamas, causando vittime, black - out e ...Circa 500.000 case sono rimaste senza corrente al passaggio dell'nell'est del Canada. Lo riferisce l'azienda elettrica locale, Nova Scotia Power, secondo quanto riportato da Cbc. . 24 settembre 2022