UniFi | al Polo di Novoli la ' Notte bianca elettorale' - Cronaca - lanazione it

bandismo : L'università di Perugia rispetto al polo di novoli unifi è oscena, sembra di essere in un ospedale psichiatrico -

LA NAZIONE

Domenica sera a partire dalle 21 politologi, economisti, giuristi e sociologi della Scuola di Scienze politiche commenteranno in diretta i risultati delle ...... a cura di Binario di Scambio - Compagnia Teatrale Universitaria e PIN -Universitario Città ... oppure quella del PIN www.pin..it/officinavoci. È inoltre possibile scrivere a binario.scambio@... UniFi: al Polo di Novoli la 'Notte bianca elettorale' Domenica sera a partire dalle 21 politologi, economisti, giuristi e sociologi della Scuola di Scienze politiche commenteranno in diretta i risultati delle elezioni ...Si apre per la prima volta lo scrigno dell'archivio privato di Primo Levi grazie al progetto di ricerca 'LeviNeT' (acronimo di 'The German Network: Primo Levi's Correspondence With German Readers and ...