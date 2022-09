“Un Posto al Sole”: anticipazioni dal 24 al 30 settembre 2022 (Di sabato 24 settembre 2022) Programmi tv, “Un Posto al Sole” anticipazioni 24-30 settembre 2022: Nunzio riesce a rintracciare la tanto amata Chiara e lascia il lavoro e la famiglia per raggiungerla. Che decisione prenderà quando scoprirà che la donna è ricaduta in un brutto vizio? Sarà in grado di denunciarla? Ecco le anticipazioni di settimana prossima che si riferiscono alle puntate di “Un Posto al Sole” dal 24 al 30 settembre 2022.



“Un Posto al Sole”: anticipazioni puntate dal 24 al 30 settembre 2022 Dalle anticipazioni di “Un Posto al Sole” risulta che il giovane Nunzio è riuscito a rintracciare la ... Leggi su tvzap (Di sabato 24 settembre 2022) Programmi tv, “Unal24-30: Nunzio riesce a rintracciare la tanto amata Chiara e lascia il lavoro e la famiglia per raggiungerla. Che decisione prenderà quando scoprirà che la donna è ricaduta in un brutto vizio? Sarà in grado di denunciarla? Ecco ledi settimana prossima che si riferiscono alle puntate di “Unal” dal 24 al 30“Unal”:puntate dal 24 al 30Dalledi “Unal” risulta che il giovane Nunzio è riuscito a rintracciare la ...

VentagliP : RT @pericarla: O sole. Ogni grano e albero, ogni tegola e finestra, ti devono l’esistenza. La tua fronte risplende come l’oro, la tua luce… - nicolasavoia : #AscoltiTv soap 23/09 ??#twittamiBeautiful 2.395.000 19,65% ??#UnaVita 2.082.000 18,25% ??#UnAltroDomani 1.280.000… - pericarla : O sole. Ogni grano e albero, ogni tegola e finestra, ti devono l’esistenza. La tua fronte risplende come l’oro, la… - icarusxfalls_ : giustamente io esco in felpa e SBAM posto con il sole dietro la schiena, sto schiattann ma come si fa, trovatemi una più sfigata di me - Euphoria8803 : @nuvola_estiva Ma segui un posto al sole? Comunque ci sono sempre scene di violenza non censurate, poi censurano le scene gay -