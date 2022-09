“Un movimento che risveglia”: il ballo di Federica Pacela da svenimento – VIDEO (Di sabato 24 settembre 2022) Federica Pacela regala un momento da incornciare per i suoi fan, un balletto seducente in costume che accende la fantasia. Scatenata più che mai, Federica Pacela, sul suo seguitissimo profilo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 24 settembre 2022)regala un momento da incornciare per i suoi fan, un balletto seducente in costume che accende la fantasia. Scatenata più che mai,, sul suo seguitissimo profilo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Mov5Stelle : ??? Per votare il MoVimento 5 Stelle dovrai soltanto mettere una ?? sul simbolo: così il tuo voto andrà sia al candi… - PagellaPolitica : Ieri sera, a #Piazzapulita, @la_kuzzo ha correttamente ricordato a Giuseppe Conte che non è vero che al governo il… - pomeriggio5 : Mancano ormai pochissimi giorni al voto, a #Pomeriggio5 interviene il leader del Movimento 5 Stelle… - mrcerreto : RT @automatikos: L'Italia è il paese nel quale il capo di un movimento di scappati di casa, può dichiarare in tv che un lavoratore in Itali… - AnielloAlesFusc : RT @Mov5Stelle: ??? Per votare il MoVimento 5 Stelle dovrai soltanto mettere una ?? sul simbolo: così il tuo voto andrà sia al candidato, ch… -