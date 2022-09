Ultimo test amichevole per la Ble Juvecaserta, Luise: “Ecco su cosa lavorare” (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Ultimo test amichevole per la Ble Juvecaserta 2021 prima dell’inizio del campionato di serie B, la che vedrà la squadra casertana affrontare domenica prossima, alle ore 18.00, nel palasport di viale Medaglie d’oro il quintetto della Tecno Switch Ruvo di Puglia. Sempre sul parquet amico i bianconeri di coach Luise hanno effettuato l’Ultimo scrimmage condiviso con la Bava Pozzuoli imponendosi con il risultato finale di 99-87. Avvio tutto casertano con difesa aggressiva ed attacco quanto mai produttivo soprattutto nel tiro dalla distanza. Sei punti consecutivi di Drigo ed altrettanti di Sperduto hanno caratterizzato l’avvio dei bianconeri che hanno mantenuto costante la loro supremazia trovando il canestro avversario con continuità e difendendo con ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta –per la Ble2021 prima dell’inizio del campionato di serie B, la che vedrà la squadra casertana affrontare domenica prossima, alle ore 18.00, nel palasport di viale Medaglie d’oro il quintetto della Tecno Switch Ruvo di Puglia. Sempre sul parquet amico i bianconeri di coachhanno effettuato l’scrimmage condiviso con la Bava Pozzuoli imponendosi con il risultato finale di 99-87. Avvio tutto casertano con difesa aggressiva ed attacco quanto mai produttivo soprattutto nel tiro dalla distanza. Sei punti consecutivi di Drigo ed altrettanti di Sperduto hanno caratterizzato l’avvio dei bianconeri che hanno mantenuto costante la loro supremazia trovando il canestro avversario con continuità e difendendo con ...

