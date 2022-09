Ultime Notizie – Scimeca racconta Cesare Terranova, il giudice che sfidò Cosa nostra (Di sabato 24 settembre 2022) Un giudice contro la mafia, Cesare Terranova. Il primo magistrato ad avere intuito la pericolosità della criminalità organizzata e ad avere istruiti i primi processi contro i boss mafiosi, quando ancora la parola mafia veniva detto con un sussurro. O c’era chi si prendeva gioco e diceva che era “una invenzione dei comunisti”. Terranova venne ucciso il 25 settembre del 1979 con il suo collaboratore,m il maresciallo Lenin Mancuso. Il suo nome, però, è tra quelli caduti nel dimenticatoio. Adesso il regista Pasquale Scimeca ha deciso di dare voce e volto al giudice Terranova e a Mancuso, raccontando la loro storia in un film. Gli attori protagonisti saranno il palermitano Gaetano Bruno, che interpreterà il magistrato e Giuseppe Mazzotta, noto al grande ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 24 settembre 2022) Uncontro la mafia,. Il primo magistrato ad avere intuito la pericolosità della criminalità organizzata e ad avere istruiti i primi processi contro i boss mafiosi, quando ancora la parola mafia veniva detto con un sussurro. O c’era chi si prendeva gioco e diceva che era “una invenzione dei comunisti”.venne ucciso il 25 settembre del 1979 con il suo collaboratore,m il maresciallo Lenin Mancuso. Il suo nome, però, è tra quelli caduti nel dimenticatoio. Adesso il regista Pasqualeha deciso di dare voce e volto ale a Mancuso,ndo la loro storia in un film. Gli attori protagonisti saranno il palermitano Gaetano Bruno, che interpreterà il magistrato e Giuseppe Mazzotta, noto al grande ...

