Ultime Notizie – Maltempo, scatta l'allerta meteo per Sardegna e Toscana (Di sabato 24 settembre 2022) Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regione Sardegna, ha emesso a partire dalle ore 14:00 di oggi, sabato 24 settembre, e fino a tutto domani un avviso di allerta per rischio idrogeologico sulle aree di Tirso e di Logudoro. In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

