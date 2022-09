Ultime Notizie – L’Urban Style del Margutta Creative District conquista la Milano Fashion Week (Di sabato 24 settembre 2022) La romanissima Via Margutta conquista la Milano Fashion Week all’insegna dell Urban Style. Via Margutta deve la sua popolarità in tutto il mondo al presupposto di essere da sempre un luogo di residenza privilegiato per artisti, uomini e donne di cultura. Da alcuni anni è diventata il nuovo polo della creatività della capitale, grazie anche a “Spazio Margutta” un concept innovativo ideato da Grazia Marino e Antonio Falanga, nel quale la “moda” e i suoi protagonisti sono al centro delle varie iniziative. Un forte background nel settore ed eterogenee esperienze nel campo della comunicazione e dell’organizzazione di eventi li hanno condotti quest’anno ad ideare, produrre e dedicare a “Via Margutta” la linea moda urban ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 24 settembre 2022) La romanissima Vialaall’insegna dell Urban. Viadeve la sua popolarità in tutto il mondo al presupposto di essere da sempre un luogo di residenza privilegiato per artisti, uomini e donne di cultura. Da alcuni anni è diventata il nuovo polo della creatività della capitale, grazie anche a “Spazio” un concept innovativo ideato da Grazia Marino e Antonio Falanga, nel quale la “moda” e i suoi protagonisti sono al centro delle varie iniziative. Un forte background nel settore ed eterogenee esperienze nel campo della comunicazione e dell’organizzazione di eventi li hanno condotti quest’anno ad ideare, produrre e dedicare a “Via” la linea moda urban ...

sole24ore : ?? Le parole di Volodymyr Zelensky in un videomessaggio: - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - TuttoSalerno : Salernitana, le ultime dall'infermeria: buone notizie per Nicola - zazoomblog : Ucraina ultime notizie. In Finlandia raddoppiati in 7 giorni i russi in arrivo. Putin firma la legge: pene più seve… - PianetaMilan : #CALCIOMERCATO #MILAN TOP NEWS – Parla #DeKetelaere. Vincono le rossonere #ACMilan #SempreMilan -