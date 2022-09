Ultime notizie Lazio, tegola per Sarri: c’è lesione! (Di sabato 24 settembre 2022) Problemi in vista. Una notizia che può notevolmente compromettere i piani in casa Lazio. Stando a ciò che è emerso nelle Ultime ore, Maurizio Sarri sarà costretto a dover fare a meno di un difensore. Ad aggravare la situazione, il fatto che il ritorno in campo dovrà aspettare più del previsto. Arrivato in questa sessione di mercato estiva dopo l’esperienza all’Hellas Verona, Nicolò Casale sarà costretto a rimanere ai box per molto tempo. Gli esami strumentali di questa mattina, a cui si è sottoposto il difensore biancoceleste, hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra. L’auspicio è quello di rivederlo calcare il rettangolo verde dopo la sosta, ma aleggia seriamente il rischio di vederlo di nuovo all’inizio del 2023. Seguiranno aggiornamenti riguardo la sua situazione. Nicolò Casale ... Leggi su rompipallone (Di sabato 24 settembre 2022) Problemi in vista. Una notizia che può notevolmente compromettere i piani in casa. Stando a ciò che è emerso nelleore, Mauriziosarà costretto a dover fare a meno di un difensore. Ad aggravare la situazione, il fatto che il ritorno in campo dovrà aspettare più del previsto. Arrivato in questa sessione di mercato estiva dopo l’esperienza all’Hellas Verona, Nicolò Casale sarà costretto a rimanere ai box per molto tempo. Gli esami strumentali di questa mattina, a cui si è sottoposto il difensore biancoceleste, hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra. L’auspicio è quello di rivederlo calcare il rettangolo verde dopo la sosta, ma aleggia seriamente il rischio di vederlo di nuovo all’inizio del 2023. Seguiranno aggiornamenti riguardo la sua situazione. Nicolò Casale ...

