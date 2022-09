Ultime Notizie – La montagna tra i miti, convegno dedicato a Tusa (Di sabato 24 settembre 2022) La Fondazione Ignazio Buttitta, proseguendo nel suo percorso di promozione di iniziative tese a favorire l’incontro di studiosi e specialisti di diversi ambiti disciplinari, organizza il convegno internazionale di studi “La montagna: miti, simboli, immagini, storie, culture”, in collaborazione con il Comune di Geraci Siculo, il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino e la casa editrice Edizioni Arianna e con il Patrocino del Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo, dell’Ente Parco delle Madonie, del Club Alpino Siciliano, e di StiftungHumanismusHeute – Albert-LudwigsUniversität Freiburg (Fondazione Umanesimo oggi). Il convegno di studi, dedicato a Sebastiano Tusa, si terrà dal 29 settembre al 1° ottobre presso l’Ex Convento dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 24 settembre 2022) La Fondazione Ignazio Buttitta, proseguendo nel suo percorso di promozione di iniziative tese a favorire l’incontro di studiosi e specialisti di diversi ambiti disciplinari, organizza ilinternazionale di studi “La, simboli, immagini, storie, culture”, in collaborazione con il Comune di Geraci Siculo, il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino e la casa editrice Edizioni Arianna e con il Patrocino del Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo, dell’Ente Parco delle Madonie, del Club Alpino Siciliano, e di StiftungHumanismusHeute – Albert-LudwigsUniversität Freiburg (Fondazione Umanesimo oggi). Ildi studi,a Sebastiano, si terrà dal 29 settembre al 1° ottobre presso l’Ex Convento dei ...

