Ultime Notizie – Il Papa ai giovani | “Non siate complici di un’economia che uccide”

"Fino a quando il nostro sistema produrrà scarti e noi opereremo secondo questo sistema, saremo complici di un'economia che uccide". Così Papa Francesco parlando ad Assisi ai giovani di 'Economy of Francesco'. "Trovandomi nella città di Francesco, non posso non soffermarmi sulla povertà. Fare economia ispirandosi a lui significa impegnarsi a mettere al centro i poveri", ammonisce il Papa parlando ai giovani di 'Economy of Francesco' dalla città del Poverello. "A partire da essi – esorta – guardare l'economia, a partire da essi guardare il mondo. Senza la stima, la cura, l'amore per i poveri, per ogni persona povera, per ogni persona fragile e vulnerabile, dal concepito nel grembo materno alla persona malata e con disabilità, all'anziano in difficoltà, non c'è ...

