Ultime Notizie – Federer, Nadal in lacrime per addio al tennis del campione svizzero – Video (Di sabato 24 settembre 2022) Non sono riusciti a trattenere le lacrime Roger Federer e Rafael Nadal in occasione dell’addio al tennis del campione svizzero, durante tutto il lungo tributo che gli è stato dedicato. All’interno della splendida cornice della O2 Arena di Londra Federer ha disputato la sua ultima partita in carriera proprio con l’eterno rivale/amico Nadal in doppio in Laver Cup. All the Fedal feelings.#LaverCup pic.twitter.com/WKjhcADFoe — Laver Cup (@LaverCup) September 24, 2022 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 24 settembre 2022) Non sono riusciti a trattenere leRogere Rafaelin occasione dell’aldel, durante tutto il lungo tributo che gli è stato dedicato. All’interno della splendida cornice della O2 Arena di Londraha disputato la sua ultima partita in carriera proprio con l’eterno rivale/amicoin doppio in Laver Cup. All the Fedal feelings.#LaverCup pic.twitter.com/WKjhcADFoe — Laver Cup (@LaverCup) September 24, 2022 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

