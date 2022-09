Ultime Notizie – Energia, Stefani (Haier): “Rispetto a 10 anni fa prodotti migliorati, vanno usati correttamente” (Di sabato 24 settembre 2022) “Oggi stiamo risentendo del caro Energia perché il consumatore è sempre più attento al consumo e ritiene di poter fare a meno in certi casi del condizionatore d’aria, quello che abbiamo notato è che la richiesta di condizionatori è stata inferiore ma soprattutto l’utilizzo è stato inferiore”. Lo afferma Marcomatteo Stefani ad di Haier AC Italy. “La cosa importante su cui noi stiamo lavorando è cercare di dare delle ‘pillole’ per l’utilizzo corretto del condizionatore, – aggiunge Stefani – perché nella realtà i condizionatori oggi hanno già una grandissima efficienza anche solo Rispetto a quelli di 10 anni fa, dal punto di vista tecnologico sono state fatte molte migliorie”. “Poi è importante anche sapere che una manutenzione costante dei filtri permette di risparmiare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 24 settembre 2022) “Oggi stiamo risentendo del caroperché il consumatore è sempre più attento al consumo e ritiene di poter fare a meno in certi casi del condizionatore d’aria, quello che abbiamo notato è che la richiesta di condizionatori è stata inferiore ma soprattutto l’utilizzo è stato inferiore”. Lo afferma Marcomatteoad diAC Italy. “La cosa importante su cui noi stiamo lavorando è cercare di dare delle ‘pillole’ per l’utilizzo corretto del condizionatore, – aggiunge– perché nella realtà i condizionatori oggi hanno già una grandissima efficienza anche soloa quelli di 10fa, dal punto di vista tecnologico sono state fatte molte migliorie”. “Poi è importante anche sapere che una manutenzione costante dei filtri permette di risparmiare ...

