Ultime Notizie – Elezioni 2022 e Covid | nodo positivi e il rischio voto negato

I positivi al Covid possono votare? La domanda è semplice, la risposta non altrettanto: tra circolari di Viminale e prefetture e Comuni, che si sono mossi in ordine sparso, decine di migliaia di persone domani rischiano di non poter esercitare il loro diritto/dovere di voto. Alle prime Elezioni politiche dallo scoppio della pandemia, con i contagi in risalita, l'intenzione del governo era quella di non escludere i positivi dall'appuntamento elettorale. "Gli elettori positivi al Covid-19 che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento presso la propria abitazione possono votare?" è la domanda della Faq numero 25 pubblicata sulla pagina del sito del Ministero dell'Interno dedicata alle Elezioni politiche. "Sì", è la risposta.

