Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 1 117 contagi e 5 morti | bollettino 24 settembre

Sono 1.117 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 settembre in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 5 morti. Dei nuovi casi, 168 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 949 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.396.439. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% (403 persone) e raggiungono quota 1.303.132 (93,3% dei casi totali). I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 82.553 positivi, +0,9%

