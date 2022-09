Ultime Notizie – Bolzano, ultraleggero atterra in parcheggio supermercato: 5 feriti (Di sabato 24 settembre 2022) Sfiorata la tragedia nel parcheggio di un supermercato nella zona sud di Bolzano. Cinque persone sono rimaste ferite, in maniera non grave, quando un ultraleggero è stato costretto a compiere un atterraggio di emergenza sulla strada che si trova davanti a un supermercato a poca distanza dall’aeroporto. Sono rimasti feriti, i due occupanti dell’ultraleggero e altre tre persone che si trovavano all’interno di due auto, una parcheggiata ed una in movimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che insieme all’Enac hanno avviato le indagini per accertare le cause di quanto accaduto. L’aereo è stato posto sotto sequestro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 24 settembre 2022) Sfiorata la tragedia neldi unnella zona sud di. Cinque persone sono rimaste ferite, in maniera non grave, quando unè stato costretto a compiere unggio di emergenza sulla strada che si trova davanti a una poca distanza dall’aeroporto. Sono rimasti, i due occupanti dell’e altre tre persone che si trovavano all’interno di due auto, una parcheggiata ed una in movimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che insieme all’Enac hanno avviato le indagini per accertare le cause di quanto accaduto. L’aereo è stato posto sotto sequestro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

