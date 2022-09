Ucraina, ultime notizie. Toyota sospende produzione autoveicoli in Russia. Zelensky: chi vive in territori occupati saboti i russi (Di sabato 24 settembre 2022) Continua la fuga dei coscritti dalla russia. Kiev denuncia che gruppi armati costringono le persone a votare nei territori occupati. All’alba un missile russo colpisce un edificio a Zaporizhzhia facendo vittime Leggi su ilsole24ore (Di sabato 24 settembre 2022) Continua la fuga dei coscritti dalla. Kiev denuncia che gruppi armati costringono le persone a votare nei. All’alba un missile russo colpisce un edificio a Zaporizhzhia facendo vittime

sole24ore : ?? Le parole di Volodymyr Zelensky in un videomessaggio: - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - GramsciAG : RT @putino: “Putin si è impegnato più direttamente nella pianificazione strategica per la guerra in Ucraina nelle ultime settimane, incluso… - infoitinterno : Ucraina, ultime notizie. Toyota sospende produzione autoveicoli in Russia - Piersoft : RT @putino: “Putin si è impegnato più direttamente nella pianificazione strategica per la guerra in Ucraina nelle ultime settimane, incluso… -