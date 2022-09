Ucraina, Turchia: "Non riconosceremo risultati referendum Russia" (Di sabato 24 settembre 2022) Ankara, 24 set. (Adnkronos) - La Turchia non riconoscerà i risultati del referendum che la Russia sta tenendo nelle zone dell'Ucraina sotto il suo controllo per annetterle. Lo ha sottolineato il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, in dichiarazioni alla Cnn Turk. Ricordando che Ankara non ha riconosciuto neanche il referendum sull'annessione della Crimea alla Russia del 2014, Kalin ha spiegato che "la nostra posizione in merito è chiara" e che la Turchia "non ritiene corretti i tentativi unilaterali di referendum". Secondo Kalin, il governo turco "riconosce l'integrità territoriale del popolo e dello Stato ucraini ed esprime il suo appoggio all'Ucraina". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Ankara, 24 set. (Adnkronos) - Lanon riconoscerà idelche lasta tenendo nelle zone dell'sotto il suo controllo per annetterle. Lo ha sottolineato il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, in dichiarazioni alla Cnn Turk. Ricordando che Ankara non ha riconosciuto neanche ilsull'annessione della Crimea alladel 2014, Kalin ha spiegato che "la nostra posizione in merito è chiara" e che la"non ritiene corretti i tentativi unilaterali di". Secondo Kalin, il governo turco "riconosce l'integrità territoriale del popolo e dello Stato ucraini ed esprime il suo appoggio all'".

