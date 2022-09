Ucraina, secondo giorno di referendum. Continua fuga da Russia (Di sabato 24 settembre 2022) Kiev, 24 set. (Adnkronos) - I soldati russi presenti nella regione di Kherson stanno costringendo gli abitanti a votare più volte al referendum sull'annessione alla Russia. E' quanto sostenuto dal vice governatore dell'amministrazione regionale di Kherson, Yuri Sobolevsky, nella seconda giornata di votazioni. "Ci sono 'commissioni elettorali' accompagnate da soldati armati che vagano per la regione e vanno a caccia di elettori che cercano in tutti i modi di evitarli. Alcuni hanno avuto sfortuna e hanno dovuto compilare la scheda e votare una seconda volta", ha denunciato Sobolevsky sul suo canale Telegram, bollando quanto sta avvenendo come "teatro dell'assurdo". secondo le autorità regionali, le truppe russe controllano che tutti gli appartenenti a un nucleo familiare abbiano votato e, in caso contrario, obbligano uno di loro a votare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Kiev, 24 set. (Adnkronos) - I soldati russi presenti nella regione di Kherson stanno costringendo gli abitanti a votare più volte alsull'annessione alla. E' quanto sostenuto dal vice governatore dell'amministrazione regionale di Kherson, Yuri Sobolevsky, nella seconda giornata di votazioni. "Ci sono 'commissioni elettorali' accompagnate da soldati armati che vagano per la regione e vanno a caccia di elettori che cercano in tutti i modi di evitarli. Alcuni hanno avuto sfortuna e hanno dovuto compilare la scheda e votare una seconda volta", ha denunciato Sobolevsky sul suo canale Telegram, bollando quanto sta avvenendo come "teatro dell'assurdo".le autorità regionali, le truppe russe controllano che tutti gli appartenenti a un nucleo familiare abbiano votato e, in caso contrario, obbligano uno di loro a votare ...

