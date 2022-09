Ucraina, secondo giorno di referendum. Continua fuga da Russia (Di sabato 24 settembre 2022) I soldati russi presenti nella regione di Kherson stanno costringendo gli abitanti a votare più volte al referendum sull'annessione alla Russia. E' quanto sostenuto dal vice governatore dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) I soldati russi presenti nella regione di Kherson stanno costringendo gli abitanti a votare più volte alsull'annessione alla. E' quanto sostenuto dal vice governatore dell'...

martaottaviani : Su molte bacheche russe leggo critiche a #ue per blocco visti. A parte il fatto che in un Paese dove comandano serv… - martaottaviani : Secondo il ministro della Difesa di #Mosca #Shoigu i russi abrevvero perso circa 6.000 soldati in #Guerra mentre l'… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una fossa comune è stata trovata nella città di Izyum. Secondo la polizia locale sarebbero circa 440 i co… - Open_gol : Secondo il ministero della Difesa di Kiev, è «impossibile votare contro». E i russi inviano subito dopo «convocazio… - Cla_Martino : RT @MarcoFattorini: L’invasione dell’Ucraina secondo Berlusconi: «Putin è stato spinto dalla popolazione e dal suo partito a inventarsi l’o… -