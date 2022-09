Ucraina Russia, news in diretta. Mosca sostituisce generale con 'il macellaio di Mariupol' (Di sabato 24 settembre 2022) Missile russo su un palazzo a Zaporizhzhia, nel secondo giorno di referendum in Donbass. Borrell: 'Prendiamo sul serio minaccia nucleare di Putin'. Chiamate di leva anche agli ucraini con passaporto .. Leggi su quotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Missile russo su un palazzo a Zaporizhzhia, nel secondo giorno di referendum in Donbass. Borrell: 'Prendiamo sul serio minaccia nucleare di Putin'. Chiamate di leva anche agli ucraini con passaporto ..

rulajebreal : Per coloro che negavano gli stupri dei russi ai danni dei bambini in Ucraina…Ecco le conclusioni dell’ONU: la Russi… - GiovaQuez : Conte: 'La logica di Zelensky e Washington è di raggiungere una sconfitta distruttiva della Russia'. Quindi non dob… - gparagone : Noi non siamo in #guerra con nessuno, ma stiamo pagando il prezzo più caro. Noi non stiamo con #Putin; noi stiamo… - forzajuve74 : RT @pbecchi: Il 30 settembre Putin, dopo il risultato dei referendum, proclamerà l’adesione alla Federazione Russa di quattro Regioni dell‘… - FabioZfz9 : RT @pbecchi: Il 30 settembre Putin, dopo il risultato dei referendum, proclamerà l’adesione alla Federazione Russa di quattro Regioni dell‘… -