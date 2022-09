Ucraina, missile russo su Zaporizhzhia: un morto e 7 feriti (Di sabato 24 settembre 2022) La guerra in Ucraina giunge al 213esimo giorno. Il giorno dopo l’apertura delle urne per i referendum d’annessione alla Russia, Kiev e l’Occidente si scagliano contro l’iniziativa del Cremlino nelle Repubbliche separatiste del Donbass e nei territori occupati. Joe Biden si unisce al presidente ucraino Zelensky nel definire una “farsa” la consultazione popolare promossa da Mosca e, assieme a Nato e G7, afferma che “non saranno mai riconosciuti”. “Gli Stati Uniti non riconosceranno mai il territorio ucraino come nient’altro che parte dell’Ucraina. I referendum della Russia sono una farsa, un falso pretesto per tentare di annettere parti dell’Ucraina in flagrante violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite”, dichiara Joe Biden in una nota. “Lavoreremo con i nostri alleati e partner per imporre nuovi costi ... Leggi su tpi (Di sabato 24 settembre 2022) La guerra ingiunge al 213esimo giorno. Il giorno dopo l’apertura delle urne per i referendum d’annessione alla Russia, Kiev e l’Occidente si scagliano contro l’iniziativa del Cremlino nelle Repubbliche separatiste del Donbass e nei territori occupati. Joe Biden si unisce al presidente ucraino Zelensky nel definire una “farsa” la consultazione popolare promossa da Mosca e, assieme a Nato e G7, afferma che “non saranno mai riconosciuti”. “Gli Stati Uniti non riconosceranno mai il territorio ucraino come nient’altro che parte dell’. I referendum della Russia sono una farsa, un falso pretesto per tentare di annettere parti dell’in flagrante violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite”, dichiara Joe Biden in una nota. “Lavoreremo con i nostri alleati e partner per imporre nuovi costi ...

