Ucraina | missile russo a Zaporizhzhia Ci sono vittime Al via il referendum per l' annessione a Mosca

Agenzia_Ansa : Ucraina: missile russo su Zaporizhzhia su un edificio residenziale, diverse vittime. #ANSA - repubblica : Diretta Ucraina: missile russo su zona residenziale di Zaporizhzhia, un morto e 7 feriti. A Izyum esumati 447 corpi - UKRinIT : Il Presidente Zelenskyy: “Nessun missile avvicinerà la Russia al suo obiettivo. Non ci sarà alcuna sottomissione de… - NotizieVirgilio : ?? Nuovo raid missilistico russo su Zaporizhzhia, ci sono vittime Un missile russo ha colpito un edificio residenzia… - lc71488535 : RT @repubblica: Diretta Ucraina: missile russo su zona residenziale di Zaporizhzhia, un morto e 7 feriti. A Izyum esumati 447 corpi https:/… -

8.00su Zaporizhzhia,vittime Unrusso ha colpito un edificio residenziale a Zaporizhzhia,in, secondo quanto riferito su Telegram dal sindaco ad interim Anatoliy Kurtiev e ...Unrusso ha colpito un edificio residenziale a Zaporizhzhia , in, secondo quanto riferito su Telegram dal sindaco ad interim Anatoliy Kurtiev e riportato da Ukrinform, uccidendo un numero ...Joe Biden ha assicurato che gli Stati Uniti e i suoi alleati imporranno nuove sanzioni economiche "rapide e severe alla Russia" se annetterà territori in Ucraina dopo i “referendum farsa” in corso nel ...Un missile russo ha colpito un edificio residenziale a Zaporizhzhia , in Ucraina, secondo quanto riferito su Telegram dal sindaco ad interim Anatoliy Kurtiev e ...