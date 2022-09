Ucraina, l’appello di Zelensky ai cittadini delle zone occupate da Mosca: “Sabotate i russi, sfuggite alla loro mobilitazione” (Di sabato 24 settembre 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lancia un appello per condannare gli “pseudo-referendum” organizzati dalla russia e in corso in quattro territori conquistati in Ucraina dall’inizio della guerra, poiché i delegati del Cremlino hanno iniziato a votare sull’annessione da parte della russia nelle aree controllate da Mosca. Nel suo discorso quotidiano alla nazione, Zelensky si è detto convinto che “il mondo reagirà con la massima giustizia agli pseudo-referendum” e che questi “saranno inequivocabilmente condannati”. “Ho una semplice richiesta da fare a tutta la nostra gente che si trova nei territori temporaneamente occupati. Fate ciò che conta di più: salvate le vostre vite e aiutateci a indebolire e distruggere gli occupanti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Il presidente ucraino Volodymyrlancia un appello per condannare gli “pseudo-referendum” organizzati da e in corso in quattro territori conquistati indall’inizio della guerra, poiché i delegati del Cremlino hanno iniziato a votare sull’annessione da parte dellaa nelle aree controllate da. Nel suo discorso quotidianonazione,si è detto convinto che “il mondo reagirà con la massima giustizia agli pseudo-referendum” e che questi “saranno inequivocabilmente condannati”. “Ho una semplice richiesta da fare a tutta la nostra gente che si trova nei territori temporaneamente occupati. Fate ciò che conta di più: salvate le vostre vite e aiutateci a indebolire e distruggere gli occupanti. ...

nelloscavo : #Ucraina 20 civili uccisi da #Russia per ogni civile coinvolto da reazione di #Kiev #Kyiv L'analisi dei dati #ONU c… - LaVeritaWeb : Le truppe di Mosca abbandonano Zaporizhzhia ma inondano Kryvyj Rih. E il Cremlino avverte: «Se inviano missili a lu… - ilfattovideo : Ucraina, l’appello di Zelensky ai cittadini delle zone occupate da Mosca: “Sabotate i russi, sfuggite alla loro mob… - Nnpr3R : RT @ATTSELVAGGIA: #Ukraine L'ex pres. mongolo Tsakhiagiin Elbegdorj ha registrato un appello sostenendo all'Ucraina e affermando che la #Ru… - FelixPistor : RT @tempoweb: #Russia, l'appello di #Kadyrov a #Putin per 'demolire le forze occidentali'. Forze di sicurezza e unità speciali in #Ucraina… -