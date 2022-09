federicofubini : L’attacco a #Kiev da una strada bloccata da un singolo ponte distrutto; il caos criminale dei mercenari spediti in… - GiovaQuez : 'L'esercito russo ha lanciato un attacco missilistico sulla zona industriale della centrale nucleare di Zaporizhzhi… - CaninoRosita : RT @Adnkronos: Ucraina-Russia, news dalla guerra oggi. Missile russo su Zaporizhzhia: un morto e 7 feriti. - zazoomblog : Ultime Notizie – Ucraina attacco Russia su Zaporizhzhia. Biden: “Referendum sono farsa” - #Ultime #Notizie… - lifestyleblogit : Ucraina, attacco Russia su Zaporizhzhia. Biden: 'Referendum sono farsa' - -

RaiNews

...di Mosca è poter considerare ogni tentativo di riconquista dei territori occupati come un... Insono stati commessi crimini di guerra , tra cui numerose esecuzioni, torture e orribili ...E' di un morto e sette feriti il bilancio di unlanciato nella notte dalla Russia contro la città di Zaporizhzhia, vicino alla quale sorge ...'non riconosceranno mai' i territori dell'... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 212 - Biden: referendum Russia farsa, non li riconosceremo mai - Biden: referendum Russia farsa, non li riconosceremo mai Un appello a «sabotare» l'esercito russo dall'interno è stato rivolto dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ai connazionali che vivono nelle aree del Paese sotto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...