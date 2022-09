Turchia e Israele, negoziato su trasporto gas verso l’Ue (Di sabato 24 settembre 2022) Turchia e Israele hanno avviato un negoziato sul trasporto di gas naturale verso l'Unione Europea, e un primo vertice sulla questione si terrà nel prossimo ottobre: lo ha reso noto l'ufficio della presidenza turca. Ankara aveva già sottolineato nel maggio scorso che il gas dal Mediterraneo orientale poteva rappresentare un'alternativa alle forniture russe verso l'Ue, e si era detta disponibile a partecipare a questo processo. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 24 settembre 2022)hanno avviato unsuldi gas naturalel'Unione Europea, e un primo vertice sulla questione si terrà nel prossimo ottobre: lo ha reso noto l'ufficio della presidenza turca. Ankara aveva già sottolineato nel maggio scorso che il gas dal Mediterraneo orientale poteva rappresentare un'alternativa alle forniture russel'Ue, e si era detta disponibile a partecipare a questo processo.

