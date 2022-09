Tu Si Que Vales 2022 | Die Mobiles in finale immediata! video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 24 settembre 2022) Nella seconda puntata di Tu Si Quedi stasera, 24 settembre, abbiamo potuto assistere anche all’esibizione di Die, uno straordinario gruppo teatrale che ha portato in studio un numero di teatro delle ombre praticamente perfetto, con un bellissimo messaggio ecologista. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. La performance non poteva che convincere pubblico e giuria: per loro il 100% delle preferenze. I giudici si sono alzati, mandandoli inA seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione di Dienella puntata di Tu Si Que ...