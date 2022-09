Trenitalia | ad Corradi | investiamo 1 | 5 mld all' anno nel regionale

lamescolanza : Fino al 26 settembre sarà tempo di Terra Madre – Salone del Gusto, l’evento mondiale dedicato al cibo e alle politi… - QdSit : Il Gruppo Ferrovie dello Stato sceglie la Sicilia per il debutto del nuovissimo treno Blues. Lo ha annunciato l’amm… - NeXteconomia : Luigi Corradi: la sostenibilità è al centro degli sforzi di Trenitalia: per creare un servizio migliore dobbiamo co… -

Ogni anno investiamo circa un miliardo e mezzo sul trasporto regionale": lo ha annunciato Luigi, ad di, a margine di Innotrans, la fiera del trasporto ferroviario di Berlino."...... Vice Direttore Generale Vicario e Chief Business Officer di BPER Banca; Pasquale Legora De Feo, Amministratore Delegato di CoNaTeCo; Luigi, Amministratore Delegato di; Marco ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una presenza maggiore all'estero, investimenti per produrre energia rinnovabile e tagliare il 40% dell'elettricità consumata, 8 miliardi sul trasporto ...