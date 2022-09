Transizione energetica | da AHK Italien position paper per le istituzioni

Leggi su ildenaro

(Di sabato 24 settembre 2022) Da meccanismi di supporto alle rinnovabili al sostegno fiscale alle imprese, fino alla necessità di integrare il PNRR: sono alcune misure chiave per favorire laecologica della nostra economia, messe in luce da un documento presentato a cura della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK) in occasione del convegno “Ripensare l’energia: sfide e opportunità per un futuro sostenibile” Ilcurato dalla AHKper portare alcuni aspetti chiave all’attenzione delle, è stata, in rappresentanza dei propri soci, al centro suo Steering Committee Energy, composto dalle aziende socie Continental, E.ON, LANXESS e Siemens, nel corso dei lavori dell’evento organizzato insieme. In un momento storico dove l’energia è in cima alle agende di imprese e ...