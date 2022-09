Toromania | incrociamo le dita per Pellegri Altrimenti chi li fa i gol?

Commenta per primo Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo per l'allarme a centrocampo che sta rientrando, grazie al recupero di Samuele Ricci , che in casa Torino è suonata un'altra sirena ...Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo per l'allarme a centrocampo che sta rientrando, grazie al recupero di Samuele Ricci, che in casa Torino è suonata un'altra sirena rossa: l'infortunio ...