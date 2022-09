Torna l' incubo maltempo nelle Marche | la zona rossa trema | tutti ai piani alti

(Di sabato 24 settembre 2022) Neanche un attimo di tranquillità per i cittadini delle. Gli abitanti che si trovano nelladi Senigallia sono stati invitati a trascorrere la notte tra il 24 e il 25 settembre aie a muoversi da casa solo per effettive e improrogabili necessità (è il giorno delle elezioni politiche). Inoltre, in via precauzionale, è stato loro rivolto l'invito a evitare di stazionare nei locali seminterrati e piano strada. La news filtra dall'amministrazione comunale, al termine della riunione con la prefettura di Ancona e la Regione, dalla quale è emerso che l'allerta meteo per criticità idrogeologica, idraulica e temporali è estesa fino a tutta la giornata del 25. L'avvertimento si inserisceore in cui leprovano a ...

tempoweb : A #Senigallia torna l’incubo maltempo: tutti ai piani alti e solo spostamenti necessari #marche #alluvione… - semprevane : @Lucrezia9_9 @Fa_fanculo Praticamente noi tre, erba e alcol altro che incubo non si torna più LASCIATEMI QUI - boxhiu : @pdnetwork @EnricoLetta Ma se la Meloni appoggia Taiwan già oggi...mi sa che ha gia' vinto..boh. Un governo coi pa… - Froz3nPrinc3s : Torneranno i pantaloni a vita bassa torna il mio incubo per’unico mio tatuaggio che odio dietro il culo e che auto… - Cit3rea : Ah domani torna l'incubo di tutti gli scrutatori: la matita copiativa. -

Yahoo Notizie

I dubbi sul suicidio di Teodosio Losito e le indagini Rosalinda Cannavòa parlare di Teodosio Losito , lo sceneggiatore morto suicida l'8 gennaio 2019. Le rivelazioni ...ha svegliato da un"...... è evidente che questo era solo un bel sogno " che in tanti casi si è trasformato in un" e ... La memoriasubito al 2001, ai fatti del G8 di Genova e a quella che venne definita "una ... Uganda: torna l’incubo Ebola, 1 bambino morto per la malattia e altri 11 casi confermati Ronald Koeman è tornato a parlare del periodo al Barça in un'intervista rilasciata a Football Daily: di seguito le sue dichiarazioni.La prima volta da ex giocatore: Roger Federer torna in campo alla O2 Arena LAVER CUP - Il primo ingresso in campo, da ex giocatore, per un commosso Roger Federer. Boato della O2 Arena di Londra, che t ...