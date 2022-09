Tifoso insulta giornalista dopo Milan-Napoli | «Terrone di m» Daspo di 5 anni

ILOVEPACALCIO : Tifoso insulta il giornalista dopo Milan-Napoli con 'Terrone di m...': Daspo di 5 anni - Ilovepalermocalcio - andreastoolbox : #Tifoso insulta con «terrone di m...» al giornalista dopo Milan-Napoli: Daspo di 5 anni al 45enne di Terni - liviozeta929 : @Pearl984 @ilciccio67 @FabioLasmano @Pattu1967 @FrancisJUnder12 @juventusfc Non ho la verità, ma tu non hai capito… - PedroTeich : Milan-Napoli, tifoso interrompe la diretta del giornalista e lo insulta: «Terrone di m...» - Luxgraph : Milan-Napoli, tifoso interrompe la diretta del giornalista e lo insulta: «Terrone di m...» #corriere #news #2022… -

Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha emesso un Daspo sportivo di cinque anni per un 45enne ternano che domenica scorsa, al termine della partita Milan - Napoli , durante la fase di deflusso ...Si era avvicinato a un giornalistsa dell'emittente Calcio Napoli 24 , proprio fuori lo stadio di San Siro dopo Milan - , rivolgendogli un maleducato 'terrone di m...'. Adesso quel '' dovrà stare alla larga dagli stadi per 5 anni: il questore di , Giuseppe Petronzi, ha infatti emesso un Daspo sportivo della durata di cinque anni nei confronti del 45enne ternano che lo ...Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha emesso un Daspo sportivo di cinque anni per un 45enne ternano che domenica scorsa, al termine della partita ...Scatta il Daspo per un uomo di 45 anni della provincia di Terni che insultato un giornalista napoletano al termine di Milan-Napoli.