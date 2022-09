The Undertaker: “La mia musica era perfetta per la gimmick, la fine era vicina per tutti” (Di sabato 24 settembre 2022) The Undertaker vanta una delle entrate più iconiche nella storia del wrestling e di recente ha parlato dell’importanza della musica d’ingresso. L’Hall of Famer della WWE ha parlato con ESPN per un nuovo articolo sui giocatori di baseball che entrano con la colonna sonora. Le sue parole “La maggior parte delle persone non si rende conto che l’ingresso fa parte dell’incontro. È proprio così. Crea la base per quello che si sta per fare sul ring e per quello che succederà da quel momento in poi. Quando scoppiava il bong, era il momento del via. Tutto con l’Undertaker aveva perfettamente senso. La colonna sonora si adattava al personaggio. Questo è stato l’elemento chiave. La fine è vicina per chiunque si trovi sul ring in attesa che io salga. Questa era la mentalità alla base ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 24 settembre 2022) Thevanta una delle entrate più iconiche nella storia del wrestling e di recente ha parlato dell’importanza dellad’ingresso. L’Hall of Famer della WWE ha parlato con ESPN per un nuovo articolo sui giocatori di baseball che entrano con la colonna sonora. Le sue parole “La maggior parte delle persone non si rende conto che l’ingresso fa parte dell’incontro. È proprio così. Crea la base per quello che si sta per fare sul ring e per quello che succederà da quel momento in poi. Quando scoppiava il bong, era il momento del via. Tutto con l’avevamente senso. La colonna sonora si adattava al personaggio. Questo è stato l’elemento chiave. Laper chiunque si trovi sul ring in attesa che io salga. Questa era la mentalità alla base ...

