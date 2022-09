“Terrone di m****”, offese razziste a giornalista dopo Milan-Napoli: Daspo di 5 anni per l’autore (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl questore di Milano Giuseppe Petronzi ha emesso un Daspo sportivo di cinque anni per un 45enne ternano che domenica scorsa, al termine della partita Milan-Napoli, durante la fase di deflusso dallo stadio, si è reso responsabile di una condotta violenta e minacciosa, con espressioni ingiuriose di natura discriminatoria a sfondo razziale (“Terrone di m…”), nei confronti di un giornalista dell’emittente ‘Calcio Napoli 24 Tv’, Marco Lombardi, impegnato nelle interviste ai tifosi in uscita dal Meazza. L’aggressore è stato denunciato per violenza privata aggravata dalla discriminazione razziale, etnica o religiosa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl questore dio Giuseppe Petronzi ha emesso unsportivo di cinqueper un 45enne ternano che domenica scorsa, al termine della partita, durante la fase di deflusso dallo stadio, si è reso responsabile di una condotta violenta e minacciosa, con espressioni ingiuriose di natura discriminatoria a sfondo razziale (“di m…”), nei confronti di undell’emittente ‘Calcio24 Tv’, Marco Lombardi, impegnato nelle interviste ai tifosi in uscita dal Meazza. L’aggressore è stato denunciato per violenza privata aggravata dalla discriminazione razziale, etnica o religiosa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

