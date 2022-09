«Terrone di m…» al giornalista dopo Milan-Napoli | Daspo sportivo di 5 anni a un 45enne ternano

(Di sabato 24 settembre 2022) Il questore dio Giuseppe Petronzi ha emesso undi cinqueper ilche domenica scorsa, al termine della partita, ha aggredito verbalmente ildell’emittente Calcio24 Tv Marco Lombardi mentre era impegnato nelle interviste ai tifosi che defluivano dallo stadio Meazza. L’uomo, denunciato per violenza privata aggravata dalla discriminazione razziale, etnica o religiosa, ha insultato ripetutamente il cronista. Anche con espressioni a sfondo razziale («di m***a»). Il divieto gli impedirà l’accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e dell’Unione Europea in occasione di tutte le manifestazioni calcistiche, ...

Vedi Anche 'di m***',aggredito e insultato in diretta dopo Milan - Napoli fuori dal Meazza - Video Il divieto di accesso agli impianti sportivi (italiani e dell'Unione europea) è ...... si è reso responsabile di una condotta violenta e minacciosa, con espressioni ingiuriose di natura discriminatoria a sfondo razziale ('di m...'), nei confronti di undell'...L'aggressore, fermato poi da due persone, è stato denunciato per violenza privata aggravata dalla discriminazione razziale, etnica o religiosa ...Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha emesso un Daspo sportivo di cinque anni per un 45enne ternano che domenica scorsa, al termine della partita ...