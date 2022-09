Tennis, Rafael Nadal: “Alla fine è stato molto emozionante, sono sicuro che prima o poi giocheremo ancora insieme…” (Di sabato 24 settembre 2022) È stata una serata leggendaria quella di ieri Alla O2 Arena di Londra. Roger Federer ha disputato il suo ultimo match in carriera davanti a un grandissimo pubblico che lo ha omaggiato nel migliore dei modi. Lo svizzero ha giocato il primo doppio valevole per la Laver Cup 2022 in coppia con l’eterno amico/rivale Rafael Nadal, perdendo per 4-6 7-5 11-9 al termine di una partita che entrerà nella storia. Intervenuto a fine match per commentare quanto accaduto, Nadal ha affermato (fonte: Marca): “Alla fine è stato molto emozionante. È stato un onore far parte di questo momento importante nella storia del nostro sport. Abbiamo condiviso tanti momenti per molti anni. Roger lascia il circuito e una parte ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) È stata una serata leggendaria quella di ieriO2 Arena di Londra. Roger Federer ha disputato il suo ultimo match in carriera davanti a un grandissimo pubblico che lo ha omaggiato nel migliore dei modi. Lo svizzero ha giocato il primo doppio valevole per la Laver Cup 2022 in coppia con l’eterno amico/rivale, perdendo per 4-6 7-5 11-9 al termine di una partita che entrerà nella storia. Intervenuto amatch per commentare quanto accaduto,ha affermato (fonte: Marca): “. Èun onore far parte di questo momento importante nella storia del nostro sport. Abbiamo condiviso tanti momenti per molti anni. Roger lascia il circuito e una parte ...

