Tennis, Lorenzo Sonego: "Ho giocato sempre meglio giorno dopo giorno" (Di sabato 24 settembre 2022) I Moselle Open 2022 di Tennis hanno visto la vittoria in semifinale di Lorenzo Sonego: l'azzurro sul cemento indoor a Metz ha così incamerato 150 punti nel ranking ATP. E' proseguita così per Sonego la risalita in classifica: l'azzurro al momento nel ranking virtuale è 52°, ed ha sorpassato Fabio Fognini. L'approdo in finale non soltanto vale all'azzurro quota 885 punti, ma significa ritorno in top ten per Jannik Sinner: Sonego in semifinale ha battuto per 7-6 (5) 6-4 il polacco Hubert Hurkacz, campione uscente a Metz, il quale resterà all'11° posto virtuale a soli 5 punti da Sinner. Una vittoria di Hurkacz, invece avrebbe fatto scivolare Sinner all'11° posto virtuale. Domani ci sarà la sfida in finale contro il kazako Alexander Bublik: la vittoria del torneo porterebbe in dote all'azzurro altri 100 ...

