Tennis | Laver Cup Berrettini batte Auger - Aliassime | Europa avanti 4 - 2

Eurosport_IT : La decisione arriva dopo la serata ricca di emozioni ?????? Scopri di più: - Eurosport_IT : Nell'ultima partita, arriva l'ultima magia: cose che può solo Roger ?? #Federer | #LaverCup | #EurosportTennis - Eurosport_IT : Grande sorpresa nel Day 2 della #LaverCup ?? Doppio incontro per il nostro Matteo #Berrettini: prima in singolare co… - SportRepubblica : Tennis, Berrettini batte Auger-Aliassime: Europa avanti nella Laver Cup [aggiornamento delle 17:01] - Tennis_Ita : Laver Cup, Berrettini regala il vantaggio al Team Europe: battuto Auger-Aliassime -

LONDRA - Vittoria spettacolare da parte di Matteo Berrettini , che supera Auger - Aliassime al termine di un incontro durissimo e regala così due punti al Team Europa inCup. Alla O2 Arena di Londra finisce 7 - 6 4 - 6 10 - 7 per il tennista romano dopo ben due ore e quindici minuti di gioco. Berrettini vince un primo set molto combattuto ma il tennista canadese ...'Non volevo sentirmi solo, mi piaceva l'idea di dire addio in una competizione a squadre', ha aggiunto lo svizzero che ha lasciato ilnellaCup che co - organizza, in quella Londra che l'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Così Matteo Berrettini al termine della vittoria ai danni di Felix Auger-Aliassime nel match inaugurale della seconda giornata di Laver Cup 2022.