Tennis | il tabellone di Jannik Sinner a Sofia | esordio morbido | possibili derby con Fognini e Sonego

sportface2016 : #WTAParma | Il tabellone principale: #Sakkari e #Trevisan guidano il seeding. Sono sei le azzurre al via - sportface2016 : #ATPSofia | Il tabellone principale: Jannik #Sinner cerca il terzo trionfo di fila in Bulgaria. Con lui anche… - AlbertoRossi70 : Definito il quadro dei quarti di finale dell’ATP 250 di San Diego (USA) in programma venerdì 23 settembre al Barnes… - CorriereRomagna : Tennis, Ricci e Bucaletti in tabellone finale a Cesenatico - - CorriereRomagna : Tennis, Pietro Ricci nel tabellone finale a Cesenatico - -

Vi proponiamo a seguire l'intero. ILPRIMO TURNO (1) Kontaveit vs Wang Q vs Martincova Q vs Rogers Siegemund vs (6) Rybakina (4) Keys vs Q Muchova vs Q Liu vs Li Kanepi vs (5) ...In Giappone sta ritrovando decisamente il suodopo delle ultime settimane non esaltanti a ... PROGRAMMA DEL TORNEOMONTEPREMI Ostapenko ed Alexandrova scenderanno in campo domani (...Il n.2 del mondo guida il tabellone, insieme a un altro top 10 e tanti nomi interessanti. Il coreano in caso tenta il colpaccio ...Macina risultati il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Forum Tennis Forlì. Ottimo esordio nel tabellone principale per Joseph Fresegna, ...