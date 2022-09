Tennis, Berrettini: “Sono un tennista grazie a Federer, ha portato lo sport ad un altro livello” (Di sabato 24 settembre 2022) Il Tennista italiano, Matteo Berrettini, ha parlato il giorno dopo il match di ritiro della leggenda Roger Federer nella Lever Cup, dove è presente anche l’azzurro. Ecco le sue parole: “Sono davvero felice e onorato di essere qui. Quello che abbiamo vissuto ieri sarà impresso nella mia memoria e nel mio cuore. Mi Sono rivisto da bambino, guardavo le partite di Roger e lo incoraggiavo sempre da casa mia. Ricordo ancora come ho pianto quando ha perso la finale degli Australian Open 2009 e l’ho visto così colpito. Non mento quando dico che Sono un Tennista grazie a Federer. Ho potuto dormire a malapena, è incredibile pensare che ieri Federer mi ha pianto sulla spalla. Sento che questo fine settimana si sta celebrando ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Ilta italiano, Matteo, ha parlato il giorno dopo il match di ritiro della leggenda Rogernella Lever Cup, dove è presente anche l’azzurro. Ecco le sue parole: “davvero felice e onorato di essere qui. Quello che abbiamo vissuto ieri sarà impresso nella mia memoria e nel mio cuore. Mirivisto da bambino, guardavo le partite di Roger e lo incoraggiavo sempre da casa mia. Ricordo ancora come ho pianto quando ha perso la finale degli Australian Open 2009 e l’ho visto così colpito. Non mento quando dico cheunta. Ho potuto dormire a malapena, è incredibile pensare che ierimi ha pianto sulla spalla. Sento che questo fine settimana si sta celebrando ...

Eurosport_IT : 'Tu sei la ragione per cui io gioco a tennis' ?? Le parole, ????????????????????, di Matteo Berrettini per Roger Federer ??… - Eurosport_IT : Ma Matteo Berrettini versione coach?!? ?????? I consigli a Tsitsipas: 'gran tennis, sei solido e devi comandare contr… - Eurosport_IT : La decisione arriva dopo la serata ricca di emozioni ?????? Scopri di più: - sara01632958 : RT @Eurosport_IT: 'Tu sei la ragione per cui io gioco a tennis' ?? Le parole, ????????????????????, di Matteo Berrettini per Roger Federer ?? #Euros… - 1983albe : RT @Eurosport_IT: 'Tu sei la ragione per cui io gioco a tennis' ?? Le parole, ????????????????????, di Matteo Berrettini per Roger Federer ?? #Euros… -