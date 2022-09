Tempo di rinnovi in casa Napoli, Spalletti resta? La situazione (Di sabato 24 settembre 2022) La stagione del Napoli è iniziata nel migliore dei modi e il nuovo ciclo azzurro è andato ben oltre le aspettative. I ragazzi di Luciano Spalletti, dopo la vittoria sul Milan, sono primi in Serie A e primi in Champions League grazie alle imprese contro Liverpool e Rangers. Durante la prima sosta nazionali della stagione, la dirigenza azzurra ha iniziato ad intavolare le trattative per i rinnovi contrattuali; uno su tutti quello di Meret che sembra ormai ad un passo. Oltre al portiere friulano, però, il Napoli sta trattando anche con Lobotka e Rrahmani. Spalletti Rinnovo Napoli (Getty Images) Chi invece non pare intenzionato a trattare, per il momento, è Luciano Spalletti. Il suo contratto è in scadenza ma il Napoli può esercitare un’opzione ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 24 settembre 2022) La stagione delè iniziata nel migliore dei modi e il nuovo ciclo azzurro è andato ben oltre le aspettative. I ragazzi di Luciano, dopo la vittoria sul Milan, sono primi in Serie A e primi in Champions League grazie alle imprese contro Liverpool e Rangers. Durante la prima sosta nazionali della stagione, la dirigenza azzurra ha iniziato ad intavolare le trattative per icontrattuali; uno su tutti quello di Meret che sembra ormai ad un passo. Oltre al portiere friulano, però, ilsta trattando anche con Lobotka e Rrahmani.Rinnovo(Getty Images) Chi invece non pare intenzionato a trattare, per il momento, è Luciano. Il suo contratto è in scadenza ma ilpuò esercitare un’opzione ...

